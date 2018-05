"Vista mare": la mostra personale di Alberto Zamboni

Il terzo evento previsto nel calendario delle mostre della galleria Orizzonti Arte Contemporanea di Ostuni per questo inizio estate è affidato all'artista bolognese Alberto Zamboni con la sua mostra "Vista Mare".Inaugurazione in galleria, venerdì 1 giugno, alle ore 19, presso OrizzontiArteContemporanea di Piazzetta Cattedrale (centro storico).

Un omaggio ed un atto d'amore verso quel mondo sommerso che per noi umani risulta da sempre più remoto ed irraggiungibile; Zamboni, andando oltre le sue origini, imprime sulle sue tele il fascino di quei profondi abissi custodi di misteri mai svelati lasciati correre al vento nel ritorno di una eco appena udita da lontano. Ecco come lo stesso artista descrive la mostra: C'è un mondo immaginario da scoprire e svelare, la luce coglie e avvolge particolari che emergono e appaiono come visioni, sogni. Nella serie intitolata Deep-vista mare, si indagano pittoricamente fondali marini dove emergono meduse, pesci e forme non identificate.

Sono sovrapposizioni di colori, che conferiscono un tono astratto omogeneo alla tela inizialmente grezza, che viene appoggiata parzialmente a un supporto, per dare maggiormente un'idea di leggerezza. Il tutto diviene testimonianza del passaggio dell'acqua marina, come sindone antica, come fossile di un mare remoto, tele imbevute e fatte asciugare al sole e al vento del mare. Alberto Zamboni è nato nel 1971 a Bologna dove si è diplomato presso l'accademia di belle arti con una tesi sui viaggi di Magellano, realizzando una serie di tele immaginarie ispirate al diario di bordo di Antonio Pigafetta. Collabora con diverse gallerie d'arte in Italia e all'estero, ha inoltre realizzato diverse illustrazioni per libri e manifesti.