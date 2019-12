Il Natale a San Donaci tra feste in piazza, spettacoli, degustazioni e concerti

SAN DONACI - Il Babbo Natale di San Donaci non ha bussato alla porta e non è sceso dal camino, ma ha sorpreso tutti, calandosi dall’alto del Palazzo Municipale con le sue acrobazie spettacolari pronto poi a ricevere l’affetto dei piccoli che erano lì ad aspettarlo.

Si è dato così il via, nel comune di San Donaci, alle iniziative natalizie inaugurate con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Pompilio Faggiano. La casetta di Babbo Natale ha incantato grandi e piccini accompagnati da musiche della tradizione natalizia mente l’associazione degli anziani friggeva le famose pettole tipiche per la vigilia dell’Immacolata.

Un clima di festa e serenità si respirava nell’aria e l’intera comunità ha partecipato all’evento riempiendo la piazza antistante il Palazzo Municipale. Tante altre le iniziative presenti sul calendario che accompagneranno questo periodo. Arriverà ancora Babbo Natale, questa volta con zucchero a velo e pop corn: il prossimo appuntamento è domenica 15 dicembre alle 9.30 in piazza Pompilio Faggiano.

Il 24 dicembre, invece in piazza Aldo Moro Babbo Natale distribuirà i doni. “Natale con Bacco”, invece, in scena il 28 dicembre con food e wine nel centro storico, non mancherà la musica con il classico concerto di Natale degli “Amici della Musica” (il 5 gennaio) e l’esibizione di un ospite di eccezione, Giuliano Graniti, pianista di fama internazionale, che offrirà un concerto ai concittadini del suo papà.

Il 30 dicembre si svolgerà la presentazione del libro Romanzo Caporale di Annibale Gagliani. Il 3 gennaio in scena nel centro storico musica, arte e spettacolo.

Le offerte ricavate dalla pettolata, dalla vendita di biglietti per la lotteria di Natale e la vendita di oggetti natalizi realizzati dai bambini della scuola primaria di San donaci, inoltre, saranno devolute al reparto di oncologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce.

Infine il 25, 26 e 29 dicembre e l’1, il 5 e il 6 gennaio, si potrà visitare il presepe vivente presso masseria Palazzo a cura della Pro loco di San Donaci.

Gallery