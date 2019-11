"Nel segno di Giggirriva": uno spettacolo omaggio a Gigi Riva di Alessandro Pilloni

CAROVGNO - Il circolo Acli di Carovigno e l’associazione Bici & Solidarietà organizzano uno spettacolo a scopo benefico con il patrocinio del comune di Carovigno, del consorzio di Torre Guaceto e dell’istituto comprensivo di Carovigno . Lo spettacolo " Nel segno di Giggiriva" con Alessandro Pilloni presso il Teatro Italia di Carovigno venerdi’ 29 novembre alle ore 20:30, racconta la storia sportiva e umana del grande Gigi Riva che rifiutò' offerte miliardarie pur di non tradire la gente della Sardegna. L'incasso della serata sarà devoluto ad una causa ambientale con l'acquisto di 1500 borracce in alluminio per gli studenti di Carovigno . Ospite della serata il "Campione del mondo 82 Franco Selvaggi " lanciato nel grande calcio dal suo mentore Gigi Riva. Lo spettacolo sarà la conclusione di una giornata dedicata alla tutela dell'ambiente che iniziera' presso l'Istituto Comprensivo di Carovigno dove verrà inaugurata un fontanella di acqua potabile con gli interventi del sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti, del vice sindaco e assessore alla Cultura Antonella Tateo, della Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo di Carovigno Maria Pellegrini e dal Presidente del Consorzio di Torre Guaceto Corrado Tarantino.