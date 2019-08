La notte delle meraviglie col tributo agli Oasis dei Wonderwall a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 31 agosto alle 22.30 in Corso Umberto I a Francavilla Fontana i Wonderwall Oasis Tribute Band porteranno in scena il meglio di 15 anni di Brit rock targato fratelli Gallagher, i bizzosi Noel e Liam, che hanno segnato per sempre la storia della musica con canzoni memorabili e litigi d’autore. Ingresso libero.



L’evento, che rientra nel tour estivo della tribute band salentina, si svolgerà nell’ambito della Notte delle Meraviglie, organizzata dalla Città di Francavilla Fontana e dal Duc - Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana. Si tratta di uno spettacolo diffuso che dalle ore 20 illuminerà il cuore della Città degli Imperiali, tra Arte, Musica, Food, Happy Shopping, Danza, Artisti di Strada, Spettacoli, Torneo di Scacchi, Scacchi Viventi, Presentazione di Libri, Dj-Set e Spettacoli per bambini.



Il repertorio del quintetto salentino spazia dal primo album dei mitici Oasis, Definitely Maybe, travolgente successo di critica e di pubblico, fino agli ultimi lavori del gruppo di Manchester, vero e proprio fenomeno di costume e artefice del ritorno in auge della guitar music degli anni ‘90 prima del traumatico scioglimento del 2009. Da Live Forever a The Shock of the Lightning, con in mezzo Stand by Me, Don’t Look Back in Anger, Wonderwall, Cigarettes & Alcohol e Go Let It Out, i fan degli Oasis di tutto il Salento e gli amanti della buona musica potranno soddisfare la propria voglia di English rock ’n’ roll nella cornice di una serata davvero unica.