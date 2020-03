"Armi, Chitarre e Zaini": in libreria il nuovo libro di Marco Greco

BRINDISI - Nuovo capitolo editoriale per Marco Greco. Dopo la pubblicazione a puntate in formato digitale gratuito, il racconto musicale "Armi, Chitarre & Zaini" (Edizioni Brundisium.net), viene distribuito anche nel formato cartaceo nelle librerie. Lo speaker radiofonico di Ciccio Riccio raccoglie dalla strada e dalla propria fantasia per scrivere una trama road-movie ambientata tra gli anni ottanta e novanta. Il racconto si snoda lungo la storia di cinque amici musicisti che partono dal Salento, diretti al nord, in cerca di realizzare il sogno di diventare una vera rock'n'roll band. L'autore cerca di recuperare un momento davvero importante della nostra storia musicale, quando decine di emigranti musicali cercavano fortuna negli scantinati di alcune città simbolo del rock alternativo e della musica indipendente italiana.

Il titolo recita "Armi, Chitarre e Zaini", mondi opposti che trovano spazio nel logo della grancassa della batteria di una band molto ispirata. Il racconto racchiude nel suo cuore una storia d'amore per il sud e per la sua gente. Nella narrazione ci sono passaggi, piccole citazioni e stralci di testo di canzoni e autori, anche pugliesi, che introducono i capitoli. Durante la lettura si incontrano tante facce, tante anime, tanti nomi dove Greco ha cercato di dare i colori giusti ad ognuno di essi.

In "Armi, Chitarre & Zaini" ci sono sogni, utopie, rivoluzioni, sofferenze e assalti al Cielo: Marco Greco dedica questo nuovo racconto ad alcuni amici scomparsi, i cui nomi, Anna Rita, Dario, Donato, Pierluigi, Mario, Giorgio e Gaetano diventano i principali protagonisti. Un racconto profondamente umano e intriso di musica dove i valori dell'amicizia ricoprono un ruolo fondamentale. La copertina e le pagine sono arricchite dagli scatti fotografici salentini dei giovani fotografi Mattia De Angelis e Camilla Dorso realizzati nei Paesi e lungo il percorso in cui è ambientata la narrazione, dove il mare e la natura diventano profetici e generosi. La prefazione è stata scritta da Dino Panza, storico armonicista della Via del Blues. Il progetto grafico è di Marco Baldari.

L'autore: Marco Greco, nato nel 1958 a San Pietro Vernotico, è uno degli speaker radiofonici storici delle radio brindisine. Con il blues nel cuore e il rock'n'roll nel sangue, ha trasmesso a Radio Giovane, Tele Radio Brindisi Centrale, Radio Canale 94 e Ciccio Riccio. Ha collaborato con le testate giornalistiche Meridiana, Tutto Brindisi, Senzacolonne e Brundisium.net. Ha inoltre presentato il concerto jazz "Attenti a quei due" con Nicola Andrioli e Angelo Trane, la "XVIII edizione del Festival Blues Città di Brindisi", il concerto-evento della "Inaugurazione Largo Gianni D'Errico" a Brindisi e il "50th Anniversary Concert" della Via del Blues al teatro Abelliano di Bari. Nel 2016 ha pubblicato il libro "La Città Emergente" (Edizioni Brundisium.net), nel 2017 "Ho Sognato Robert Johnson" (Edizioni Brundisium.net). "Armi Chitarre & Zaini" è la sua terza opera editoriale.