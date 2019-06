"Biliardone umano", "Shangai gigante" e tanti altri giochi in piazza per San Giovanni

OSTUNI - Domenica 23 giugno, in piazza della Libertà a Ostuni in occasione della Festa di San Giovanni arriva il Festival dei Giochi. L’evento “Giochi di San Giovanni” sarà una vera e propria anteprima del grande evento che si terrà a Ceglie Messapica dal 27 al 30 Giugno 2019.

Tiro alla Fune, Biliardone Umano, Shangai Gigante, il Grande Gioco dell’Oca, ma anche i giochi della tradizione di casa nostra: La Campana, Lu Curl (la trottola) le 5 Pietre, i Monopattini e la Pista di Biglie saranno gli indiscussi protagonisti della serata.

Dalle 18 alle 23 di questa domenica, sarà infatti possibile giocare gratuitamente a uno o più giochi, messi a disposizione per tutti grandi e piccini.

Il Festival arriva a Ostuni, anche per omaggiare la Notte di San Giovanni, infatti secondo l’antica credenza popolare, nella notte tra il 23 e 24 giugno, si pensava che la Luna con il Sole, e l’acqua con il fuoco si spossassero generando energie positive per tutto il creato.

Il Festival dei Giochi organizzato dall'associazione Casarmonica di Ceglie, ha l'intento di combattere l'azzardopatia, che tanto affligge i comuni della Valle d'Itria, al motto di ingresso libero – gioco gratuito.

La tappa di Ostuni, voluta e patrocinata dall'amministrazione comunale, è la seconda tappa di un tour promozionale, che si snoderà in vari comuni pugliesi e condurrà a Ceglie, per il quindicesimo anno consecutivo, dove per 4 giorni la cittadina messapica sarà invasa da oltre venticinquemila visitatori che potranno cimentarsi, per le strade del centro storico, con 30 giochi diversi.