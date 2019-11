Tutto pronto a Ostuni per il "Luminoso Natale": tante le iniziative

OSTUNI - L’associazione Tourist Art Apulia annuncia una grande novità. “Per il primo anno una nuova associazione fatta da ostunesi sarà protagonista del Natale con una grande manifestazione dal titolo "Luminoso Natale Ostuni”. Con queste parole il presidente dell’associazione Claudio Santoro ha presentato quello che sarà il calendario delle iniziative natalizie nella Città Bianca.

“Il ringraziamento principale oggi va all’amministrazione comunale, al sindaco Guglielmo Cavallo, a tutta la giunta e i consiglieri che hanno creduto nella nostra realtà associativa, nuova ma ricca di professionisti in tutti i settori”. Il Luninoso Natale porterà nella Città Bianca tanta luce e tanto colore grazie alla partnership con l’azienda di Giuseppe De Cagna, conosciuto in tutto il mondo per le sue luminarie. Non mancheranno nelle aree tematiche i mercatini natalizi, gli spettacoli, le aree divertimento per i più piccoli e le vie dello shopping.

Quattro le aree tematiche che i visitatori e gli ostunesi si ritroveranno arrivando nel centro della Città Bianca (in tutti weekend dal 23 novembre al 19 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2020 tutti i giorni). Arrivando da valle sotto le mura della città, saranno allestiti due ampi parcheggi custoditi, mentre per chi arriverà dal lato monte della città sarà allestito un parcheggio nell’area mercatale con navetta verso il centro storico, in mondo da non congestionare il traffico cittadino e creare problemi ai residenti.

Le aree tematiche che saranno interessate sono Viale Oronzo Quaranta, dove sarà allestito il “Grande Villaggio di Babbo Natale”, all’interno del quale ci saranno le illuminazioni artistiche di Giuseppe De Cagna, gli elfi e Babbo Natale, il tutto accompagnato dalla gastronomia realizzata dai gruppi folkloristici locali. Arrivando nell’area “Centro Storico” i visitatori potranno attraversare i posti tipici della città illuminati a festa (Piazza della Libertà e via Cattedrale), su Corso Vittorio Emanuele sarà allestito e illuminato il mercatino di Natale fatto di casette tipiche accompagnato da musica e intrattenimento.

Salendo per corso Cavour i visitatori potranno raggiungere la villa comunale, cuore pulsante del nostro Luminoso Natale, li sarà allestito il “Parco delle Fiabe” con all’interno il mercatino del food tipico, il parco divertimenti per i bambini, l’area spettacoli e il Radio Christmas Live Show di Radio Enjoy del giovane editore ostunese Giuseppe Saponaro media partner e organizzare dell’evento insieme alla Tourist Art Apulia. Ultima area tematica “Le Vie dello Shopping”, sarà parte integrante del progetto Viale Pola e le zone limitrofe, li saranno messe in scena le iniziative dedicate al commercio e allo shopping accompagnate con il giusto intrattenimento.

“Con questo progetto - conclude Claudio Santoro - che si avvierà ufficialmente il 23 novembre 2019 con la manifestazione d’inaugurazione “Illuminiamo Ostuni”, la nostra associazione si augura di far diventare Ostuni meta importante per le festività natalizie per tutta Italia, incentivando il commercio cittadino, il turismo e la promozione territoriale in sinergia con le iniziative che metterà in atto il Comune di Ostuni”.