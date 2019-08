Nuovi appuntamenti con i prodotti agroalimentari pugliesi

OSTUNI – Al via la seconda settimana del progetto "Sà Puglia - Sapere per gustare", promosso dalla Fondazione Its-Agroalimentare Puglia insieme al Gal Alto Salento e al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura Crsfa Basile Caramia di Locorotondo.

Si tratta di un ciclo di incontri finalizzati a imparare a conoscere i prodotti agroalimentari pugliesi, che svolgono ogni martedì, mercoledì e giovedì dei mesi di agosto e settembre dalle 19 nella sede del Gal Alto Salento (ex macello comunale) a Ostuni.

Nelle prime tre giornate, partecipanti ed esperti, si sono divertiti a degustare alcune delle tipicità pugliesi, imparando ad apprezzare aspetti meno immediati e a gustare i pregi o gli eventuali difetti dei prodotti presentati.

Lo scorso martedì 27 luglio, durante il corso di analisi sensoriale dell’olio extra vergine di oliva, era ospite il dott. Cosimo Damiano Guarini, esperto assaggiatore di olii extravergini di oliva e dei parametri nutraceutici e il dott. Giuseppe Maggi, esperto in analisi sensoriale dei prodotti agroalimentari.

Mercoledì 28 luglio, il dott. Felice Suma ha parlato dei formaggi stagionati e a pasta filata, in occasione dell'analisi sensoriale dei formaggi freschi e stagionati. Giovedì 29 luglio, a conclusione della prima settimana, c'è stato l'approfondimento sull'analisi sensoriale del vino con l’esperto Francesco Soleti, tecnologo alimentare e consulente enologico che ha presentato la cantina Tagao e i vini Nero Di Troia, Primitivo e Negroamaro.

Ogni incontro è accompagnato dalla degustazione di friselle con pomodori Fiaschetto di Torre Guaceto e Regina di Torre Canne. Gli incontri sono aperti a tutti. Per info e prenotazioni: dott. Gianfranco Ciola 3382673289; dott. Andrea Turco +39 347 705 8982; info@galaltosalento2020.it