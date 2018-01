Paolo Crepet a Brindisi per presentare il suo ultimo saggio

BRINDISI - Il noto psicologo e psichiatra Paolo Crepet presenterà il suo recente saggio dal titolo “Il coraggio (Mondadori)” nel corso di un evento organizzato dall’associazione “Brindisi in alto” che si svolgerà venerdì 9 febbraio, alle ore 19, presso la “Sala Università” di Palazzo Nervegna.

Un tema di assoluta valenza civica, il coraggio, indispensabile in ogni scelta, in ogni fase e in ogni campo della nostra vita, quale insostituibile sprone in primis per i giovani, chiamati a trovare proprio nell’etica del “coraggio di evolvere” quella spinta emotiva e intellettuale indispensabile per poter pienamente esercitare il diritto di essere parte attiva e propositiva del futuro. La legittima pretesa di risultati giusti e utili per tutti.

Con la sua proverbiale sensibilità divulgativa, il prof. Crepet accompagnerà i partecipanti in un viaggio ricco d’immaginazione, riportandoci alle priorità eterne dell’essere umano, ma anche alle imminenti sfide che ci attendono per un profondo Rinascimento etico e sociale.

Al termine dell’incontro il professore sarà lieto di firmare le copie del suo libro, intrattenendosi con i partecipanti.