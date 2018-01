Passione “Opera Paese”, si cercano attori e figuranti: al via il casting

OSTUNI - L’associazione “Terra”, con l’ausilio delle associazioni della Città Bianca ed in particolare del “Gruppo Folk La Stella”, cerca attori e figurati per la IV edizione dello spettacolo teatrale Passione “Opera Paese”, che andrà il scena il prossimo 25 e 26 marzo p.v.

Quest’anno la direzione artistica dell'evento, che avrà luogo nelle date del 25 e 26 marzo prossimi., è stata affidata allo scrittore Pietrangelo Buttafuoco e al maestro Mario Incudine. Ogni opera impone una coralità, un accordo comune: una comunità.

“L’idea è nata dall’incontro: ed è la cosa più bella in assoluto – ha sottolineato Pietrangelo Buttafoco alla presentazione dell’evento “Passione - Opera Paese” - Incontro con la città, con la comunità. Incontro con le mura, il biancore, il nitore che ha fatto sì che questa giornata di pioggia battezzasse il processo in assoluto meno compreso ma più letto nella storia: quello che la riflessione di un nobile Patrizio Romano non riusciva ad avere altro esito se non quello dell’incomprensione. Mi ha sempre affascinato la figura di Pilato, colui che più di ogni altro aveva capito l’innocenza e appunto per questo per placare l’ira del popolo l’aveva trasformata in colpevolezza”.



Il casting nello specifico: Donna 25-40 anni carnagione chiara, lineamenti dolci, preferibilmente di statura superiore a 1,65 mt.

Donna 25/30 anni, capelli chiari, tratti dolci. Uomo sui 30 anni carnagione scura, magro. Uomo 60 anni, capelli bianchi, preferibilmente con barba. Uomo, 30 anni, robusto, tratti rudi. Uomo sui 45 anni, carnagione scura, tratti marcati. Circa 80 fra uomini e donne dai 20 ai 75 anni.

Il casting si terrà sabato 20 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 21 gennaio dalle 9.30 alle 12.30. Presso la sede del Gal Alto Salento, ex macello via Fasano ad Ostuni, Partner assieme al Comune di Ostuni dell’evento Passione “Opera Paese”.

Gallery