Una “Pietra d’inciampo” dedicata al piccolo migrante morto nel Mediterraneo

BRINDISI - Mercoledì 18 dicembre alle 12 presso il plesso scolastico via Lo Marchese a Torchiarolo si svolgerà una cerimonia di posa della “Pietra d’inciampo” dedicata al piccolo migrante morto nel mar mediterraneo.

L’iniziativa nasce da un’idea di Enza Pagliara e viene promossa da Pro Loco Torchiarolo in collaborazione con Istituto comprensivo statale “Valesium” di Torchiarolo, con il patrocinio del Comune di Torchiarolo, con la partecipazione e collaborazione di Cantieri musicali Nauna, Arci Brindisi, Unicef Brindisi e grazie allo sponsor Faem Infissi. Il 18 dicembre è anche la Giornata nternazionale dei migranti, occasione per sconfiggere i pregiudizi e conoscere le dinamiche delle migrazioni.

Il tema della Giornata di quest’anno è “Migrazioni sicure in un mondo in movimento”. Le migrazioni sono una realtà inevitabile, motivate da numerose ragioni: studiare all’estero, raggiungere familiari, cercare un lavoro, assicurare un futuro migliore ai propri figli. Altri lasciano il proprio Paese per fuggire da criminalità, violenza, conflitti, persecuzioni, insicurezza, discriminazione, catastrofi naturali, degradi ambientali, povertà.

Aveva 14 anni e veniva dal Mali il bambino naufragato nel Mar Mediterraneo a cui la pietra d’inciampo è dedicata. Il suo viaggio è finito il 18 aprile 2015, la notte in cui il suo barcone è affondato nel Canale di Sicilia. Mille morti, il più grande naufragio civile avvenuto nel Mediterraneo nella storia del dopoguerra.

La cerimonia di posa della pietra d’inciampo prevista il 18 dicembre è solo l’inizio di un percorso già avviato con gli studenti dell’Ic Valesium di Torchiarolo, grazie al laboratorio condotto dagli operatori del Progetto Siproimi (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati) “San Pietro Accoglie” a cui hanno preso parte diverse classi della scuola secondaria di primo grado.