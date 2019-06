“Donna Inner Wheel”: premio per la ballerina Enza Pagliara

BRINDISI – Un prestigioso riconoscimento alla ballerina Enza Pagliara verrà conferito il 13 giugno prossimo dalla presidente dell’Inner Wheel Club Brindisi, Roberta Cavino Miceli, durante la prima edizione del “Premio Donna Inner Wheel”. L’evento si svolgerà presso la suggestiva location di Borgo Ducale.

L’onorificenza è stata istituita dal Club Wheel con l’intento prioritario di dare visibilità all’operatività e alla creatività delle donne del nostro territorio in tutte le sue forme e declinazioni; riconoscendole forti, permanentemente impegnate nella crescita e professionale, più capaci di muoversi nei complessi ambiti della società.

Altro importante scopo del premio è quello di sostenere quei modelli femminili in grado di diventare ispirazioni per tutte le donne al fine di indurle a vivere la propria esistenza da protagoniste attive del nostro tempo.

La scelta è caduta sulla cantante e ballerina Enza Pagliara, nata come simbolo della “Notte della Taranta”, per aver riportato all’attenzione di una platea internazionale l’arte del canto, della musica, della danza popolare salentina, ricevendo numerosi riconoscimenti ed apprezzamenti: “Una straordinaria voce femminile da sempre impegnata in un repertorio legato in maniera profonda alla terra. E’ anche soprattutto una ricercatrice, che ha messo il sale sulla coda ai canti, che sempre si muovono sulla faccia della terra. La terra da cui viene, il Salento….”, dice di lei Vinicio Capossela.