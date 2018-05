Presentazione del libro "una donna può tutto" con Ritanna Armeni

Si terrà venerdì 18 maggio, alle ore 18.00, presso il Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi, la presentazione di Una donna può tutto. 1941: volano le Streghe della notte, il nuovo libro della giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, nostra concittadina, pubblicato per Ponte alle Grazie.

Nell’incontro, nato dalla collaborazione del Club per l'Unesco di Brindisi con il Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi e la direzione del Museo Archeologico, l'autrice condividerà con i lettori l'affascinante vicenda storica di un gruppo di giovani donne sovietiche, eroine della seconda guerra mondiale, che, a bordo di piccoli aerei di legno e cartone, bombardavano di notte, a fari spenti, i campi degli eserciti tedeschi nei pressi di Stalingrado e Mosca.

La narrazione avvincente della Armeni che mette in luce l’audacia, il sacrificio, la rabbia, la passione e soprattutto l’intima tensione verso il raggiungimento della parità con l’uomo, diventa anche preziosa fonte storiografica nella misura in cui custodisce le parole del racconto a lei fatto, di Irina Rakbolskaja, una di loro, l’ultima sopravvissuta delle abilissime instancabili e coraggiose Streghe, così le avevano battezzate i Tedeschi, che hanno contribuito a sconfiggere il nazismo incarnando una promessa di uguaglianza. Dopo il saluto della presidente del club per l’Unesco, Clori Ostillio Palazzo, Ritanna Armeni racconterà la storia oggetto del suo ultimo libro, dialogherà sui temi principali del suo lavoro con la studentessa Maria Laura Pacifico, maturanda del liceo classico “B.Marzolla” di Brindisi e ne discuterà con i presenti che vorranno intervenire.