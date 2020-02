"Ronaldo, un mito globale": a Brindisi la presentazione del libro su Cr7

BRINDISI - Domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 18.30, presso la sala Università di Palazzo Nervegna, in via Duomo a Brindisi, sarà presentato il libro di Fabrizio Gabrielli “Cristiano Ronaldo. Storia intima di un mito globale” edito da 66THA2ND. L’iniziativa è promossa dallo Juventus Official Fan Club “Andrea Agnelli” Brindisi. A moderare l’incontro il giornalista Francesco G. Gioffredi.

Cristiano Ronaldo non è una figura che si presta facilmente al racconto: non è George Best, né Eric Cantona; apparentemente ricorda più il protagonista di un beneducato manuale di self-help che di un grande romanzo. È un fuoriclasse che mira dritto al successo e lo raggiunge senza esitazioni e senza contraddizioni. Fabrizio Gabrielli non si ferma però alla superficie del mito: ripercorre la storia e i trionfi di un campione che vive e gioca eternando un ideale apollineo, ma indaga soprattutto l’uomo, scomponendone l’immagine pubblica e analizzandone la grandezza luminosa così come le zone d’ombra che si nascondono sotto il sorriso, gli addominali e i selfie impeccabili dell’atleta divino. E poi ricompone i pezzi in un ritratto psicologico meticoloso e insieme poetico, il ritratto di un ragazzo fragile che un’ossessività inaudita porta a diventare l’ultimo mito globale del calcio.

Fabrizio Gabrielli è vicedirettore dell’Ultimo Uomo, rivista online di proprietà di Sky Sport. Ha scritto articoli e reportage per i blog di Finzioni, Edizioni SUR, Fútbologia e per le riviste «Esquire», «Footballista», «Undici» occupandosi di calcio e Sudamerica, spesso in combine. Nel 2012 ha pubblicato il libro di storie sportive Sforbiciate (Piano B).

