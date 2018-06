"Di versi diversi": la raccolta di racconti, con poesie, di Alessandro Cobianchi

Sabato prossimo, 16 giugno, alle ore 18,30, presso palazzo Nervegna, verrà presentato il libro "Di versi Diversi", scritto da Alessandro Cobianchi. Interverrà nel corso dell'incontro il giornalista Giancarlo Sacrestano.

“Di versi diversi” è una raccolta di racconti che contiene, e protegge, delle poesie. Versi come quelli che in tanti hanno scritto almeno una volta nella vita, per abbandonarli poi nell’ultimo dei cassetti. I versi si sono animati e dopo qualche decennio hanno chiesto al loro autore di essere trasformati in racconti. “Di versi diversi” è il risultato.

I personaggi del libro non sono mai statici, nel corso delle pagine sono capaci di cambiare idea, persino quando è troppo tardi per farlo, decisi a sfuggire a ogni fotografia. Storie di emarginazione e di abbandono, di migrazioni e di attraversamenti, di oppressi e di oppressori. Un viaggio nel tempo del cambiamento con un sguardo ironico e talvolta amaro su ciò che svilisce le nostre vite: la stupidità, l’arroganza, il pregiudizio, l’egoismo, la paura. Le parole di Mordillo, il grande disegnatore argentino, sembrano tracciare il percorso di questo libro: “l’umorismo è la tenerezza della paura”.