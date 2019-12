“Tofu e la magia dell’arcobaleno”: la fiaba anti bullismo di Luisa Corna

BRINDISI - Giovedì 12 dicembre, alle ore 18.30, presso la Feltrinelli point Brindisi, in corso Umberto I n. 113, Luisa Corna terrà la presentazione del suo libro “Tofu e la magia dell’arcobaleno” edito da A.Car. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Tiziana Piliego.

La popolare cantante, conduttrice e attrice ha scritto una fiaba per bambini per combattere il bullismo e i pregiudizi al cui interno vi sono anche dei brani musicali cantati dal Piccolo Coro di Novara e le illustrazioni di Fiora Giovino. L'eroe-protagonista, un piccolo alieno di nome Tofu, proviene da Arcus, un pianeta dove tutti vivono in armonia, e spinto dalla curiosità e dalla passione per la musica intraprenderà questo viaggio interstellare che lo porterà sulla Terra.

Nella sua avventura stringerà una grande amicizia con Lucy, una bambina che soffre di un'importante malattia agli occhi. Scoprirà che a scuola Lucy subisce delle prepotenze, per via dei suoi grandi occhiali, da parte di alcuni compagni che sono soliti prendere in giro anche altri bambini. Tofu riuscirà ad insegnare ai bambini che se anche siamo tutti diversi siamo tutti nello stesso modo importanti come i colori dell'arcobaleno.

Nell'epilogo Lucy e Tofu, inventano una nuova canzone che chiuderà la magia di questo incontro. Interessante l'inserimento nel libro dei testi e degli spartiti per coinvolgere i giovani lettori nel mondo della musica. Prefazione di Enrico Ruggeri. Introduzione di Annalisa Minetti.