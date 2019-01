Presepe vivente al rione Sant'Elia: arrivano i Re Magi, apertura alle ore 17

Dopo il successo registrato a Natale e Capodanno, ultimo giorno di apertura oggi (domenica 6 gennaio) per il presepe vivente artistico allestito presso la parrocchia Cristo Salvatore, in via Severini, al rione Sant’Elia, dalle 17 alle 20,30 (ingresso libero).

Anche quest’anno, nei sotterranei della chiesa verranno ricreate le atmosfere della Palestina dell’anno 0, lungo un percorso in cui si parte da Betlemme per arrivare a Nazareth. Decine di figuranti di ogni età, tutti rigorosamente residenti al Sant’Elia, indosseranno abiti d’epoca, trasformandosi in artigiani, pastori, contadini, calzolai, massaie e altro ancora. Una volta terminato il percorso, i più piccoli potranno immergersi nel mondo di Babbo Natale.