Presepe vivente al rione Sant’Elia: la comunità si mobilita

BRINDISI – Anche quest’anno la comunità della parrocchia Cristo Salvatore, in via Felice Carena, si mobilitò per l’undicesima edizione del presepe vivente. Un angolo di quartiere si trasformerà in una piccola riproduzione della Palestina dell’anno 0. Il presepe aprirà il 25 e il 26 dicembre e l’1 e il 6 gennaio. L’ingresso, come ogni anno, sarà gratuito.

La rappresentazione, coordinata da don Massimo Mengasi, è curata dai volontari parrocchiani. I costumi sono ideati e cuciti nella Sartoria parrocchiale, che diventa in questo periodo un ottimo Laboratorio didattico/educativo per Ragazzi e Adulti.

Quest'opportuna Iniziativa nasce dal desiderio di una collettività che ha voluto sin dagli inizi vivere in prima persona il Mistero dell'Incarnazione e, come San Francesco inventò il primo Presepe a Greccio (animando la Notte di Natale con i suoi Conterranei), così la Parrocchia di Cristo Salvatore, a partire dal 25 Dicembre, si trasforma in un grande Presepe Vivente, dove Piccoli, Adulti ed Anziani s'impegnano ad offrire agli Ospiti un'Esperienza spirituale e di spettacolo molto particolare.

Tale importante Edificazione, ubicata nei sotterranei della Chiesa, porta i Visitatori ad immergersi profondamente nell'epoca di Gesù, passando, lungo il percorso, da Gerusalemme a Betlemme.

Attraverso la cura dei particolari, la ricerca degli utensili, dei luoghi appositamente creati, addobbati a modo e magistralmente animati dai Figuranti, con costumi fedeli a quel periodo storico, si coglie proprio l'armonia di una Comunità che vuole Evangelizzare anche attraverso un Segno così semplice, eppure tanto efficace, com'è il Presepe.