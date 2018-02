Progetto #vivimeglio: programmi personalizzati per il benessere di tutti con FeelGood

CELLINO SAN MARCO –FeelGood mette a disposizione i suoi esperti per un programma di benessere per tutta la famiglia: la dott.ssa Marcella Muci, Pedagogista Counselor, il dott. Antonio Bruno, Medico dello Sport, il dott. Thomas Tamburrino, Dietista e Microscopista, il dott. Pasquale Scarascia, chinesiologo e osteopata, ed i nostri Beauty Specialist che vi aiuteranno attraverso una consulenza gratuita a programmare il vostro benessere e vi seguiranno suggerendovi i giusti obiettivi da proporsi per vivere meglio.

I primi mesi dell'anno rappresentano per tutti il momento dei buoni propositi: ci sentiamo pieni di energie, con tanta voglia di rimetterci in forma e di intraprendere uno stile di vita sano che vorremmo poi mantenere nei mesi a venire. Prendiamo impegni e promettiamo a noi stessi di iniziare finalmente a curarci di più.

Ma la realtà è che la nostra buona volontà finisce quasi sempre per scontrarsi con una quotidianità in cui è difficile coniugare il nostro benessere agli impegni reali: il lavoro, la famiglia, le incombenze di ogni giorno consumano il nostro tempo lasciandoci ben poco, se non tanta stanchezza. La pigrizia finisce così per prendere il sopravvento, gli abbonamenti di palestre e piscine vengono messi da parte, l'entusiasmo va scemando e la costanza viene meno, rendendo difficile tener fede agli impegni che ci siamo prefissati.

#StaiBeneConTe è il motto di FeelGood per questo inizio d'anno ed è con il progetto ViviMeglio che vogliamo metterlo in pratica: siamo convinti che per rendere possibili e realizzabili dei programmi che si dimostrino realmente a lungo termine, sia necessario un approccio diverso, che valuti le esigenze di ciascuno mettendo in atto un alto grado di personalizzazione degli obiettivi e che si avvalga di punti di vista professionali e multidisciplinari.