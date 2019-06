Un'emozione chiamata libro: da Galimberti a Benni, tutti gli ospiti

OSTUNI - Giulio Casale, Massimo Donà, Umberto Galimberti, Andrea Lucisano, Valentina D’Urbano, Pamela Spinelli, on Claudio Prima e Progetto Se.Me, Gabriella Genisi con Redi Hasa e Maria Mazzotta per concludere con Stefano Benni. Questi gli ospiti della XXIII edizione della Rassegna letteraria “Un’emozione chiamata libro 2019” realizzata dal Comune di Ostuni (Settori Turismo e Cultura) con il patrocinio della Regione Puglia e l’Università del Salento. Musica, teatro e libri per la XXIII edizione della kermesse “Un’emozione chiamata libro”. La manifestazione, giunta alla XXIII edizione, è stata presentata in conferenza stampa dal Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo e dal direttore scientifico, Dott. Luca Nola-sco.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Associazioni Culturali del Forum della società Civile, con il Presidio del Libro di Ostuni e con il progetto lettura “Io sono una persona libro” del Liceo Classico “A. Calamo di Ostuni. Tutti gli ap-puntamenti si svolgeranno nella suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco ed avranno inizio alle 20:30.

Il programma

Si comincia sabato 29 giugno. L’apertura della manifestazione è affidata a Giulio Casale con

Sabato 6 luglio sul palco del Chiostro San Francesco salirà Massimo Donà che presenterà il libro La filosofia dei Beat-les.

Sabato 13 luglio il pubblico del Chiostro San Francesco accoglierà il filososo Umberto Galimberti, che presenterà il suo ultimo libro “La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo”.

Venerdì 19 luglio sarà la volta di Andrea Lucisano con uno spettacolo teatrale dedcato ai bambini dal titolo “La volpe

Sabato 27 luglio la scrittrice Valentina D’Urbano presenterà il libro “Isola di neve”.

Sabato 10 agosto doppio appuntamento. Si comincia alle 20,30 con la giornalista brindisina Pamela Spinelli che pre-senterà il libro “Tranquilla”.

Sempre Sabato 10 agosto, dopo la presentazione del libro di Pamela Spinelli spazio alla musica con il concerto di Claudio Prima ed il progetto SE'. ME. Sul palco del Chiostro San Francesco saliranno Claudio Prima (Organetto e voce), Nevila Cobo (Violino), Vera Andrea Longo (Violino e voce), Shpetime Xhelilaj Balla (Violino), Merita Alimhil-laj (Violoncello).

Doppio appuntamento anche domenica 18 agosto. Si comincia con la scrittrice Gabriella Genisi che presenterà il libro Pizzica amara. Una terra rosso sangue, il cuore nero del Salento. In un giallo sconvolgente e quanto mai attuale, Ga-briella Genisi ci racconta il Salento oscuro delle superstizioni e delle notti della taranta. A farci da guida, una carabiniera indimenticabile.

Sempre domenica 18 agosto, dopo la presentazione del libro di Gabriella Genisi, si svolgerà il concerto di Hasa e Maz-zotta.

L’ultimo appuntamento con la rassegna è in programma martedì 27 agosto quando nel Chiostro san Francesco arriverà Stefano Benni che presenterà il libro Dancing Paradiso.