"Blockbuster - Una bomba al cinema": il film sulla grande evacuazione

BRINDISI - Blockbuster - Una bomba al cinema è il cortometraggio che racconta la massiccia evacuazione di Brindisi del 15 dicembre 2019, messa in atto dopo il ritrovamento di un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale. Verrà presentato in anteprima a Brindisi, a Palazzo Guerrieri, il 28 febbraio alle 18, con il sindaco Riccardo Rossi, la vicesindaca Tiziana Brigante, l'assessora Roberta Lopalco e altri protagonisti di quella giornata.

Una bomba da oltre 200 chili caricata con 40 chili di tritolo. 54mila evacuati su 87mila residenti. Una zona rossa da 1617 metri. La città deserta, e così le sue cliniche, il carcere, il museo. Voli e treni fermi, superstrada bloccata, cinque droni a monitorare la situazione.

Come in tempo di guerra, saranno le sirene ad annunciare la fine delle operazioni.

Blockbuster - Una bomba al cinema racconta la tensione crescente vissuta dai brindisini dalle prime ore dell’alba del 15 dicembre fino al momento del sospirato ritorno a casa, in quella che è stata la più grande evacuazione di massa vista in Italia dalla fine della guerra. Una giornata lunghissima sullo sfondo di una città deserta, che è stata anche l’occasione per un’intera comunità per parlarsi e riconoscersi attorno a un evento straordinario.

Il titolo

Il termine inglese “Blockbuster” indica un successo cinematografico, ma in origine designava un esplosivo in grado di distruggere un intero quartiere. Proprio in un cinema – nel parcheggio del multisala Andromeda, quartiere Bozzano – era stata ritrovata la bomba sganciata nel 1941 da un aereo della Royal Air Force.

Blockbuster - Una bomba al cinema è prodotto da Petrolio Magazine, piattaforma digitale che racconta il territorio brindisino.

Blockbuster - Una bomba al cinema

Durata: 4’44’’

Regia, riprese e montaggio: Gabriele Fanelli, Riccardo Ruggiero, Marco Mingolla

Colonna sonora: Ludovico Nisi

Produzione: Rita Mariateresa Mascia e Marco Montanaro

Gallery