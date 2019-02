Ciccio Riccio racconta il "proprio" Festival di Sanremo: si parte lunedì

BRINDISI - Anche quest'anno CiccioRiccio racconterà il "proprio" Festival di Sanremo. Lo farà in maniera scanzonata con leggerezza e divertimento. Anche quest'anno raccontera' il Festival Marcello Biscosi con la partecipazione di Eleonora Magnifico e i dj Andrea Sabato e Tokiro. L'idea di quest'anno si ispira ad un celebre film del 1980 "Dall'una alle cinque orario continuato" e si concentra' ,senza distrazioni e interrottamente, su quanto il Festival offrirà in canzoni, personaggi, scoop.

La presenza dei dj Andrea Sabato e Tokiro sarà determinante. Il primo coordinerà il settore tecnico, il secondo mixera' "successi"del Festival di Sanremo che non hanno proprio lasciato un segno nella storia del pop: dalle sorelle Boccoli a Marisa Laurito. Travolgente e divertente nella scia dell'Happy Music a cui Ciccio Riccio ha già abituato i propri ascoltatori nella fascia pranzo e primo pomeriggio.

Si inizia lunedi 4 febbraio alle 13, anzi all'una, come ci suggerisce il titolo del programma con " i cavalli di battaglia" dei protagonisti del prossimo festival (occasione per conoscere alcuni di essi) e con la storia del festival stesso. E via via, trascorrendo i giorni, ascolteremo i cantanti collegarsi con CiccioRiccio e raccontare la propria esperienza. Certamente sentiremo i Boom Da Bash al loro debutto e tanti altri.

Si concluderà venerdi 8 quando saranno invitati tutti quanti a partecipare per parlare del Festival, cosi come l'anno scorso saranno sicuramente presenti amici, blogger e cantanti come Anna Consales, Danilo Fornaro e Vincenzo Maggiore che presenterà anche l'album di recente uscita "Da che mondo è mondo...".

Quest'anno, venerdi 8, Ciccio Riccio apre la propria sede a tutti, "Dall'una alle cinque orario continuato" per commentare e scommettere sul festival. Se vuoi partecipare, accreditati a "diretta@ciccioriccio.it". Quindi da lunedi 4 alle 13 su Ciccio Riccio e Ciccio Riccio Tv canale 882 del dgtv, non perdere "Dall'una alle cinque orario continuato"!