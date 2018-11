Rassegna Azzurro Salentino: premiate le eccellenze del territorio

BRINDISI - Bella cerimonia questa mattina presso la Prefettura di Brindisi, in occasione della consegna dei Riconoscimenti Ras, Rassegna Azzurro Salentino, manifestazione giunta alla decima edizione. Una iniziativa organizzata dall’Associazione culturale “Ulisse”, presieduta dal cav. Angelo Ruggiero, in collaborazione con la Prefettura di Brindisi, e il sostegno di Confindustria, Ance, Umana Venezia e Fondazione San Raffaele. Un evento che è accostato già da alcuni anni al concetto di legalità e alla diffusione dello stesso in tutto il territorio salentino. Presenti in sala anche parecchi studenti, con l’obiettivo di diffondere il messaggio della cultura della legalità, principalmente al mondo giovanile e studentesco, motore dell’Italia del domani.

Sono stati premiati alcuni imprenditori e personaggi del mondo dello sport e dell’arte di Brindisi, Lecce e Taranto. Ha introdotto la cerimonia l’intervento di S.E., il Prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, il quale ha posto proprio l’accento sui giovani e sulla cultura della legalità, partendo dal progetto portato avanti nelle scuole dalla Prefettura dal titolo eloquente “Corretti, non corrotti”. Erano presenti il presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Marino, e i vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.

Giovedì prossimo, 22 novembre, è prevista la seconda tappa di RAS 2018 presso l’istituto Commerciale “Flacco” di Brindisi, alla presenza degli studenti e di autorità civili e militari. Ras si concluderà poi il 27 novembre con il “Salotto” in Confindustria, per tracciare un bilancio dell’edizione 2018 e per porre le basi per quella del 2019.

Ecco di seguito le eccellenze premiate in questa edizione: Ambasciatore del Salento, Fernando Marino, imprenditore e presidente della New Basket Brindisi; Marketing territoriale, Fabio Mollica, giornalista, editore della rivista Amazing Puglia; Sigillo Ras, Marco Di Bello, arbitro internazionale di calcio; Premio Imprenditoria: Iba spa, azienda costruzioni; premio alla Carriera “Cosimo Ruggiero”, Locopress, azienda di stampa; Riconoscimento Arte e cultura, Chiara Conte, violinista