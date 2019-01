Rassegna di genio e di gusto: l'arte di Vincenzo Corrado

Venerdì 25 Gennaio l'associazione “72024 centro di smistamento culturale” presenterà Di genio e di gusto. L'arte di Vincenzo Corrado, la prima rassegna in Italia pensata e progettata attorno alla figura del celebre gastronomo oritano, che viaggerà su un doppio binario di conoscenza: uno per il Corrado intellettuale poliedrico e l'altro per il Corrado artista dell'opulenza a tavola.

Dopo aver sperimentato alcune ricette e carpito l'interesse da parte della comunità cittadina, l'associazione culturale ha impiegato le proprie risorse nella progettazione di un'intera rassegna di eventi da dedicare a questo grande personaggio, vissuto fra il XVIII e il XIX secolo, considerato il vero e proprio pioniere della dieta mediterranea.

Durante la serata di presentazione verranno resi noti gli appuntamenti che avranno luogo tra febbraio e dicembre 2019, fra i quali si segnalano “Il banchetto dei Celestini”, evento dal taglio storico-gastronomico che si svolgerà nel mese di luglio, e il convegno nazionale di studi su Vincenzo Corrado, previsto per ottobre, che vedrà arrivare ad Oria – sua città natale – un folto numero di studiosi e gastronomi provenienti da tutta la Penisola. Nel corso della rassegna sono inoltre previste degustazioni tratte da alcune delle sue ricette e una serie di eventi finalizzati all’approfondimento di alcuni aspetti della sua eclettica personalità, quali la poesia, la pedagogia religiosa e civile, la dietetica e l'economia agraria.

A guidare il gruppo di 72024 ci sarà il Prof Luigi Neglia della Società di Storia Patria per la Puglia, uno dei maggiori studiosi della vita e delle opere di Vincenzo Corrado.

La presentazione, patrocinata dal Comune di Oria, si terrà alle ore 19.30 nella suggestiva cornice di Palazzo Martini. Dopo i saluti del sindaco di Oria Maria Lucia Carone, introdurranno l'evento il Presidente di 72024, Antonella Viapiana, e la Dott.ssa in Beni Culturali Rosaria Mancuso. Subito dopo relazionerà il Prof. Luigi Neglia. Modera la serata Marcello Semeraro, studioso di storia locale e di scienze documentarie della storia. Consapevole che la conoscenza e la valorizzazione di un personaggio come il Corrado possa dare nuovo lustro alla città e un motivo in più ai turisti per venirne a scoprire le bellezze, l’associazione confida in una viva e proficua partecipazione da parte della cittadinanza e non solo.