Retrogaming Day: appuntamento per i nostalgici delle console anni '90 a Francavilla

Carte, pixel e tanti ricordi per il Retrogaming Day in programma, per domani, al Circo della Farfalla di via Giancola, a Francavilla Fontana.

L’evento, organizzato da Michele, Federico e Raffaele, punta tutto sulla nostalgia. Quando la tecnologia muoveva i suoi primi e timidi passi. Da Super Mario Bros ad oggi, i tempi sono cambiati.

Eppure, armati di un vecchio Nintendo ad 8 bit, quella magia fatta di pixel e level design di alta scuola è ancora capace di attirare gli appassionati desiderosi di cimentarsi con un torneo di velocità sul più grande platform 2D della storia dei videogiochi. Al gusto nostalgico, poi, si abbina quello per la competizione. Nel pomeriggio, infatti, è in programma anche un torneo di Fifa 18, la popolare simulazione calcistica targata EA.

La mattinata, invece, è dedicata a Magic, il gioco di carte collezionabili ambientato in un mondo fantasy. E poi, sarà possibile rimettere mano sulle vecchie console, tirate a lucido per l’occasione. Da Nintendo a Sega, fino ai classici Capcom e Konami. La passione per il retrogaming e, quindi, per il videogioco inteso come arte e cultura sbarca anche a Francavilla grazie alla passione e, pure, ai ricordi di chi, superati i trent’anni, è idealmente legato a doppio filo alla sua cameretta. Quella con la TV a 14 pollici collegata, rigorosamente, ad una console.