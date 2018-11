Rifiuti pericolosi in edilizia: convegno a palazzo Nervegna

BRINDISI - Martedì, 27 novembre, alle ore 16, presso la sala Università di Palazzo Nervegna, si svolgerà l’evento formativo “Rifiuti pericolosi in edilizia” previsto nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti organizzato dal Comune di Brindisi e Ance, in collaborazione con gli Ordini professionali di Architetti e Ingegneri e con il Collegio provinciale dei Geometri.

L’incontro sarà introdotto dall’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Brindisi Roberta Lopalco e interverranno Paolo Perrino, vice presidente Ance Brindisi; Anna Maria D’Agnano, direttore Dap Brindisi Arpa Puglia; Emilio Longo, Asl Spesal.

Per i partecipanti all’evento saranno riconosciuti due crediti formativi dagli Ordini professionali di Architetti ed Ingegneri e dal Collegio provinciale dei Geometri.