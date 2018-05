Ritratto di Padre Pio donato alla chiesa di San Leucio

Nel primo anniversario della morte di Giordano Guber, presidente dell’associazione di volontariato Misericordia di Brindisi, un quadro raffigurante il volto di Padre Pio è stato donato alla chiesa di San Leucio, inaugurata nel novembre 2016 in via del Lavoro, al rione Minnuta.

Con questa donazione, i fedeli hanno voluto perpetuare il ricordo di una persona che si è spesa per i più deboli, dedicando la propria vita al volontariato. Guber aveva solo 47 anni quando è venuto meno all’affetto dei suoi cari, dopo una lotta con un male.