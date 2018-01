S.Pietro, nuovo appuntamento con la Befana dell'Unitalsi

SAN PIETRO VERNOTICO – Anche quest’anno il gruppo Unitalsi di San Pietro Vernotico torna a distribuire calze piene di dolciumi ai bambini. L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, è alle 10.30 di oggi, venerdì 5 gennaio, presso il piazzale antistante la chiesa Santi Angeli Custodi in via Brindisi a San Pietro. Prevista anche animazione per bambini.