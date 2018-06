Saggio finale della "Ritmo Latino": serata all'insegna dell'eleganza e del divertimento

Domenica 17 giugno presso il ristorante Oro Nero, alla presenza di numerosi ospiti, si è svolto il 24° saggio di ballo della scuola Ritmo Latino.

I ballerini si sono esibiti in diverse discipline, dal latino Americano alle danze Caraibiche, il ballo liscio e da Sala e i balli di Gruppo, con finale dei maestri Angelo e Lucia Grossi che si sono esibiti in una milonga. Il tutto in un atmosfera elegante e di divertimento.