Tutto pronto per i festeggiamenti per la Madonna di Sanarica tra storia e tradizioni

SAN PIETRO VERNOTICO – A San Pietro Vernotico torna l’appuntamento con i festeggiamenti in onore della Beata Vergine delle Grazie di Sanarica che ogni anno ricorrono la seconda metà di ottobre. Domenica 14 ottobre prossimo, in via Mare, dove ha sede l’omonima chiesetta, andranno in scena eventi che accontentano tutti i gusti: mercatino dell’artigianato sin dalla mattinata, spettacoli musicali e degustazioni. Oltre che i festeggiamenti religiosi.

L’evento è organizzato da un comitato di cittadini che abitano in via Mare con la collaborazione di altri cittadini e associazioni e il patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico. La particolarità di questa festa è il gemellaggio con la comunità religiosa di Sanarica, paesino del Leccese, che ogni anno raggiunge San Pietro in pullman per partecipare ai festeggiamenti religiosi e civili.

Una piccola festa patronale che racchiude storia e tradizioni sampietrane. Un’altra particolarità dell’evento, infatti, è la degustazione delle tipiche “pucce cu le ulie” e vino offerti dal comitato organizzatore. Una festa che nasce dalla volontà di un gruppo di devoti della Beata Vergine e che negli anni è diventata un appuntamento fisso per le due comunità religiose oltre che per tutta la cittadinanza.

Il programma di domenica 14 ottobre

Alle 17.30 è previsto il raduno in piazza Falcone con accoglienza dei fedeli provenienti da Sanarica guidati dal parroco e dall’amministrazione comunale. Alle 18.30 una piccola processione porterà la statua della Madonna da via Mare alla Chiesa Matrice e alle 19 sarà celebrata la Santa messa presieduta dal parroco di Sanarica.

Alle 20.30 entrano nel vivo i festeggiamenti con la degustazione delle “pucce” e lo spettacolo musicale con il cantante romano Brusco. Si esibiranno anche giovani artisti emergenti. Come già accennato la fiera mercato si svolgerà dalle prime ore del giorno e durerà fino a sera. Tra gli espositori anche il mercatino dell'associazione "Solo donne" , "L'inutile per l'utile" dove potranno essere acquistati, tramite offerta libera, oggetti usati donati dai cittadini. Il ricavato delle vendite viene devoluto in beneficenza.