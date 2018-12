A San Donaci va in scena "Natale con Bacco": degustazioni e musica

SAN DONACI - Sabato 29 dicembre a San Donaci va in scena "Natale con Bacco": tour cultural/enogastronomico organizzato dall’amministrazione comunale di San Donaci in collaborazione con l’associazione San Donaci attiva. Una manifestazione pensata per valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio, eccellenze della nostra regione.

Il programma

Dalle 18 alle 23 nelle strade del centro storico si potranno degustare i vini delle aziende locali che hanno aderito alla manifestazione, saranno associate a prelibatezze culinarie locali.

Al fine di conferire all’evento un importanza culturale, saranno dislocati lungo il percorso momenti di musica e cultura con la presentazione del libro che avverrà nel Palazzo “Rochira”. “Memorie di negroamaro” Di Valentina Perrone alle ore 18.00Lungo il tragitto del percorso ci sarà la presenza di una ronda di Pizzica. Alle ore 21 concerto a cura di Nova Quartet