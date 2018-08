“Sagra ti li puvirieddi” ottava edizione

rinnova l’invito per l’edizione 2018 della sagra “ti li puvirieddi”. La sagra che porta indietro nel tempo. L’appuntamento è in via Udine, Mesagne per venerdì 17 agosto dalle ore 21:00. Durante la serata, tre aree: Steet Food, Cucina & Tradizione, dove le nonne di quartiere vi delizieranno con il loro piatti di tradizione: ‘marangiani chini, riso patate e cozze, favi e cicori, pizzette e mortadella, muluni all’acqua’ e tutto un ricco menù da scoprire; un area luna park con il grande palo della cuccagna e i giochi tradizionali dal Mondo, tiro alla fune, braccio di ferro, tiro al bersaglio, la stacchia, e tanti altri giochi,; il tutto accompagnato dalle sonorità e musica italiana di Ennio Ciotta ed il live di Groovy Stuff

Info & prenotazioni il 3774418364 – 3482967159. Official Partners: Sprar Mesagne Coop Rinascita, Arci Brindisi, Oasi Cooperativa Sociale

Info e Contatti: Salento Fun Park - Via Udine, Mesagne (Br), 72023, Italia Tel. 3774418364 - Email: salentofunpark@gmail.com Facebook: Salento Fun Park Instagram: salentofunpark