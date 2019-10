Cibo, musica e giochi: a Bozzano tutto pronto per la festa di San Giustino

Celebrazioni liturgiche, lotteria, giochi e una sagra accompagneranno la festa di San Giustino de Jacobis che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 ottobre al rione Bozzano, a Brindisi. Gli eventi religiosi inizieranno alle ore 18.30 di Sabato, con la santa messa seguita dalla processione per le vie del quartiere. Sia sabato che domenica verrà allestita un’area gonfiabili curata da World Diego Eventi.

La sera di sabato, dalle ore 21, è in programma una festa negli spazi esterni della parrocchia di San Giustino de Jacobis, con lo spettacolo musicale della Baila Sugar Band, tribute bande di Zucchero.

Domenica 14 ottobre, dalle ore 16, pomeriggio dedicato alle famiglie, con un torneo di calcio balilla umano. Alle ore 20, via all’animazione musicale a cura del gruppo Fabrica Folk. E poi la sagra di San Giustino con stand per la somministrazione di panini, fritte, pettole e vino, il mercatino di artigianato locale e le luminaria di Vito Ciaccia.

Il tutto condito dalla lotteria di San Giustino, che mette in palio tre premi: un buono da 250 euro per acquisti al centro commerciale Ipercoop Le Colonne, una bicicletta e un buono da 50 eurp per un acquisto al Media World. L'estrazione avverrà domenica.