La frisella incontra il cibo di strada al Ceglie Food Festival

CEGLIE MESSAPICA - Sarà la frisella, o frisa, la protagonista della decima edizione del Ceglie Food Festival, che si svolgerà dal 2 al 5 agosto. Al questo ormai famosissimo prodotto da forno pugliese, saranno dedicati gli eventi centrali della manifestazione, ma in uno scenario costituito da 50 stand distribuiti nel centro storico in aree street food, a partire dalle 21 (Belvedere Monterrone, Via Muri, Piazza Sant’Antonio, Piazza Plebiscito e Largo Ognissanti), con degustazione di prodotti tipici regionali. Per le intera serate il centro storico ospiterà un festival nel festival, quello dei Buskers: artisti, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco e acrobati scorazzeranno per le vie del centro dalle 21 alla mezzanotte.

Una edizione del Ceglie Food Festival, che vede in cambo l'amministrazione comunale, la New music promotion organizzatrice dell’evento e Conad, colosso della grande distribuzione che ai prodotti regionali dedica la linea deluxe Sapori e dintorni. Alla protagonista, la frisella, è dedicato il dibattito a più voci che darà il via alla manifestazione gastronomica, alle 19 del 2 agosto presso la med Cooking School, ma anche un vero e proprio contest tra chef.

Per far parte della giuria popolare basta iscriversi all’indirizzo http://www.cegliefoodfestival.it/frisella-contest/ e presentare la propria candidatura. Tutte le candidature verranno accolte, gli unici requisiti richiesti sono: palato da buongustai e disponibilità a mettersi in gioco. Il Frisella contest si svolgerà nei giorni 3 e 4 agosto 2018 nell’aula magna della Med Cooking school, alle ore 18 e alle ore 19. I concorrenti in lizza saranno i cucinieri della Compagnia degli chef Conad in arrivo da tutta l’Italia per prendere parte al Ceglie food festival 2018.

Per il Frisella contest i cuochi saranno chiamati a fornire ciascuno la propria interpretazione della frisa-frisella. I piatti saranno sottoposti al giudizio di due giurie: quella composta dagli esperti (giornalisti di settore, food blogger, chef, fornai ecc) e quella popolare. I voti incrociati delle due giurie decreteranno il piatto migliore e il vincitore sarà proclamato sul palco del Ceglie food festival la sera del 5 agosto, in coincidenza con il gran finale dell’evento.