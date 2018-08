Appuntamento a Francavilla Fontana con la "Sagra dei prodotti tipici in masseria"

FRANCAVILLA FONATNA - Si terrà aabato 11aAgosto a partire dalle 21 in contrada Tredicina /Carlo di Noi Inferiore a Francavilla Fontana la "Sagra dei prodotti tipici in masseria". L'evento rappresenta il 10° appuntamento che la Masseria L’Erede, ha deciso di realizzare nel corso degli anni, per far sì che non vengano perse la tradizioni, e i sapori di un tempo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana, è inserita nel programma “Francavilla Estate 2018”. Questo è un appuntamento con i sapori, i suoni e la cultura del Salento, ma è anche un’opportunità per non dimenticare le nostre origini. Nella serata si potranno degustare i prodotti tipici delle nostre tavole. La serata sarà dal gruppo musicale di danze e canti popolari Jazzabanna. L’ingresso è gratuito. Per info : 320.8147375