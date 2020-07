San Pancrazio Salentino: ripartono le visite guidate e le escursioni in bici

Ripartono le visite guidate nel territorio di San Pancrazio Salentino, promosse dalla locale Amministrazione Comunale. Ogni giovedì pomeriggio un appuntamento diverso: oltre alle passeggiate nel centro storico e presso le cripte rupestri di Sant’Antonio alla Macchia e Torrevecchia, si aggiungeranno le escursioni in bici tra gli uliveti, i vigneti e le masserie. Tutte le attività sono completamente gratuite, ma - per un’organizzazione in doverosa sicurezza, nel rispetto della normativa anti Covid - è necessario prenotare al numero 3334875023 entro le ore 12:00 dei giorni in cui si terranno le rispettive iniziative (9,16, 23 e 30 luglio; 3, 13, 20 e 27 agosto; 3-6 settembre).

Assessore al Turismo Raffaella Rucco: "Questo é un anno particolare, che ci ha messo a dura prova. I mesi appena trascorsi sono stati difficili non solo perché segnati da un'improvvisa e spaventosa emergenza sanitaria ma anche perché hanno inevitabilmente portato ad una profonda crisi economica che ha investito il nostro Paese. Sono stati mesi di speranza e dolore, di libertà negate e di tradizioni in famiglia ritrovate. Sono stati giorni che ci hanno insegnato molto e che credo abbiano cambiato il nostro approccio a quel concetto a volte sopravvalutato quale è la normalità. Nonostante questo, consapevoli delle prescrizioni ancora esistenti in materia di Covid, l'Amministrazione Comunale vuole ripartire e lo fa anche con questi eventi di promozione del territorio a cui siamo ormai affezionati. Lo fa in collaborazione con alcune associazioni locali che da subito hanno supportato l'Amministrazione in questi progetti che racchiudono anche teatro, sport, cultura ed enogastronomia"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le attività sono organizzate in collaborazione con le associazioni Fatti di Carta e Alma Tanz (che terranno letture e rappresentazioni teatrali itineranti), Asd Ciclisti Mtb San Pancrazio Salentino (per le escursioni in bici), Ambiente che vogliamo e Arci Brindisi. Le visite guidate, invece, saranno condotte da Anna Zingarello Pasanisi, guida turistica abilitata.