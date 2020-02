San Pietro, appuntamento in Piazza del Popolo con "La Pentolaccia"

SAN PIETRO VERNOTICO – Tutti in piazza domenica 1 marzo a San Pietro Vernotico dove Asd Dialetto sampietrano e Csain Regione Puglia e provinciale Brindisi proporranno l’antico gioco "La Pentolaccia". L’appuntamento è alle 16 in piazza del Popolo.

“La pentolaccia non è una "Pentola in cattive condizioni". A San Pietro Vernotico, ed in molte altre località il gioco della pentolaccia o della pignata è il gioco che si fa la prima domenica o in uno dei primi giorni della quaresima, nel quale i giocatori con gli occhi bendati tentano, uno dopo l’altro, di rompere con un bastone una pentola posata in terra o sospesa in alto e piena di dolciumi o di altri regali messi in palio per il vincitore”. Si legge nella descrizione dell’evento.