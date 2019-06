S.Pietro, tutto pronto per la festa patronale: il programma

SAN PIETRO VERNOTICO – Tutto pronto a San Pietro Vernotico per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo che ricorre il 29 giugno prossimo: il montaggio delle luminarie è già iniziato e nelle ultime ore il comitato organizzatore ha diramato il programma completo dei festeggiamenti civili e religiosi.

Il costo per l’organizzazione dell’intero evento ammonta a circa 30mila euro, parte dei soldi dovrebbe essere reperita attraverso le offerte volontarie dei cittadini, un’altra proviene dall’asta della bandiera e il resto probabilmente da un contributo dell'amministrazione comunale. Come ogni anno i membri del comitato stanno bussando alle porte dei sampietrani per la questua, al momento sono stati raccolti circa 10mila euro ma la raccolta proseguirà anche nei prossimi giorni. Presso la sede del comitato, sita in piazza del Popolo è anche possibile acquistare i biglietti per un’estrazione.

La chiesa dedicata al santo patrono è già stata addobbata con le luminarie per accogliere la statua che giungerà oggi, lunedì 17 giugno, dopo una processione per le vie del paese. Le luminarie sono a cura della premiata ditta “Franco Il Libanese” di Sulaimani Abdul Ghani- Corigliano Calabro.

Il programma religioso

Lunedì 17 giugno: ore 19 S. Messa presso la Chiesa Matrice, ore 20 traslazione del simulacro del Santo dalla Chiesa Matrice alla Chiesa di San Pietro, per le seguenti vie: via Lecce, via XX Settembre, Via Garibaldi, Via P.G. Rizzo, via Tre Venezie,Via Comiso, Via San G. Bosco, Via Firenze, Via Udine, Via Cellino, Via Risorgimento, Via Gianturco, Piazza San Pietro. Chiesa San Pietro Apostolo dal 19 giugno al 27 giugno ore 18.30 - S. rosario e Novena di San Pietro Apostolo ore 19 - S. Messa presieduta da padre Luca Fracasso, passionista.

Martedì 25 giugno: ore 20, incontro culturale presso sala san Pietro “Simon Pietro, dalla Galilea al Salento”. Giovedì 27 giugno: ore 20, Tradizionale Sagra della Matthra, organizzata dalla confraternita di San Pietro in collaborazione con il ristorante Gusto.

Venerdì 28 giugno: ore 19, S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Michele Secci; ore 20, processione del santo patrono per le vie cittadine: piazza San Pietro, via Gianturco, Via G. Melli, Via Leopardi, Via L. Da Vinci, Via Fermi, Via Mesagne, Via Adige, Via M. di Belfiore, Via Brindisi, Piazza del Popolo, Chiesa Madre

Sabato 29 giugno: ore 8, S. Messa presieduta da Don Benedetto Strumiello: ore 9.30, S. Messa solenne presso la Chiesa di San Pietro, presieduta dal Padre spirituale Don Benedetto Strumiello; ore 19 S. Messa solenne presieduta da don Benedetto Strumiello.

Programma Civile

Dal 26 giugno al 30 giugno: mostra artigianale “Terra Mia”, a cura dell’associazione culturale Domenico Modugno, saggio di danza della scuola Cuori Danzanti di Simona De Giuseppe.

Dal 28 al 30 giugno: mostra d’arte presso Auditorium “Don Vincenzo Marzo”, Chiesa Santi Angeli Custodi. Opere di: Carmelo Bonetti, Gina Cosi, Mario D’Aversa, Umberto Giancane, Matilde Marangoni, Gabriella Mello, Anna Pellegrino, Gianni Rizzo, Maria Teresa Spedicati.

Venerdì 28 giugno. ore 18.30, Gran Concerto Bandistico Città di Lecce "Schipa-D'Ascoli", M° Direttore Concertatore Professore e Cavaliere Paolo Addesso.

Sabato 29 giugno: ore 7 tradizionale fiera Mercato. Ore 18.30, Concerti Bandistici:: Concerto Bandistico Città di Lecce "Schipa-D'Ascoli", M° Direttore Concertatore Professore e Cavaliere Paolo Addeso, Concerto Bandistico Città di Rutigliano, M° Gaetano Cellamara, una delle bacchette pugliesi più note. A mezzanotte gran spettacolo pirotecnico.

Domenica 30 giugno: ore 21 Giovane Orchestra Jonica Goj. L’Orchestra riunisce i migliori giovani musicisti delle provincie di Taranto, Lecce, Brindisi, Bari e Matera, che studiano nei Conservatori, nei Licei Musicali nonché negli Istituti Musicali Pareggiati della Puglia e del Sud Italia. M° Fabio Orlando.

Gallery