La mostra "24 scatti bike" passa dal Full Bike Day a San Vito

SAN VITO DEI NORMANNI - Domenica 12 maggio alle ore 19.30 presso l’Ex Chiostro dei Domenicani di San Vito dei Normanni (in via Mazzini, 2), in occasione del Festival ‘Full Bike Day: La Bicicletta in tutte le sue Forme’, sarà inaugurata l’ottava edizione della mostra fotografica internazionale dal titolo ‘24 Scatti Bike: l’Uomo e la Bicicletta’ curata dall’Associazione culturale Aeneis 2000 in collaborazione con la Regione Puglia e la scuola di fotografia di Colchester nel Regno Unito.

All’inaugurazione prenderanno parte la ciclista, blogger e fotografa Spagnola Sami Sauri e la giornalista e fotografa belga Ann-Sophie Deldycke le quali, entrambe, hanno anche realizzato scatti per l’esposizione. Le 24 fotografie sono di Aleksandra Durdyn (Polonia); Hezy Holzman (Israele); Svetlana Sviridyuk (Russia); Elena Kontonistova (Russia); Mohammad Rakibul Hasan (Bangladesh); Georg Worecki (Germany); Alberto Missana (Italia); Hanzi Deschermeier (Usa); Jennifer Downing (Uk); Edgaras Vaicikevicius (Lithuania); Fatemeh Hashemifard (Iran); Ivan Paniotov (Germany); Mithail Afrige Chowdhury (Bangladesh); Víctor Hugo Casillas Romo (México); Ann-Sophie Deldycke (Belgium); Joao Coutinho (Portogallo); Ata Mohammad Adnan (Bangladesh); Javid Tafazoli (Iran); Antonio Pesare (Italia, pugliese di Sava in Provincia di Taranto); Mauro Guerrini (Italy); Meryem Bella (Marocco); Sami Sauri (Spagna); Yael Martínez (Mexico); Roberto Serra (Italia). La foto cover della mostra è stata invece realizzata da Massimo Della Latta. Uno degli scatti (quello della russa Elena Kontonistova è stato realizzato con una l’utilizzo di macchina fotografica analogica con pellicola).

Il tema, affascinante, è quello che lega l’uomo alla bicicletta in varie situazioni. La mostra dopo l’anteprima di San Vito dei Normanni proseguirà in un tour nazionale ed internazionale e prevede anche per quest’anno la partecipazione ai festival ‘Viva la Bici’ di Feltre e ‘Bici Film Festival’ in Trentino. Dopo l’inaugurazione della mostra sono previste tante iniziative. Il talk con Sami Moreno Sauri e Ann-Sophie Deldycke; l’esposizione delle biciclette custom del progetto "Toroti" curata da Vincenzo Lecce; la presentazione delle linee guida del Piano comunale della Mobilità ciclistica e ciclopedonale a cura dell'assessorato comunale alla Mobilità della Città di San Vito dei Normanni; la premiazioni dei fotografi vincitori; la premiazione del video ‘Dont' Hang Around’ degli inglesi The Death Of Pop ed infine la degustazioni di vini dal titolo ‘Bicchieri a pedali’ con i Produttori di Manduria. In definitiva una bella serata completamente all’insegna delle due ruote.