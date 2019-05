Sapori & tradizioni al Centro Commerciale Auchan Mesagne

Ogni weekend, dal 31 maggio al 9 giugno, un grande evento per tutti gli amanti della cucina del territorio con ospiti speciali e sorprese squisite

La cucina pugliese è fatta di piatti semplici e genuini, spesso preparati con ingredienti poveri, ma indubbiamente ricchi di gusto. Un vero patrimonio nazionale che, il Centro Commerciale Auchan Mesagne difende, protegge e diffonde con orgoglio attraverso l’evento “Sapori & tradizioni”.

Torna, infatti, dopo il grande successo dello scorso anno, il grande contest culinario che vede i visitatori della Galleria impegnati in appassionanti sfide a colpi di squisite tradizioni. Ogni venerdì, sabato e domenica, dal 31 maggio al 9 giugno, in zona Food Court, i cuochi amatoriali si alterneranno ai fornelli tra orecchiette, pasta e cozze, ciciri e tria, pasta e fagioli involtini al sugo, baccalà alla salentina e maritati.

Non mancano in Galleria anche ospiti speciali. Si inizia venerdì 31 maggio con la presentazione del libro di Pino De Luca e Tiziana Mazzotta, meglio conosciuta come Tiziana ManInPasta, fenomeno mediatico e autrice del libro “Le ricette pugliesi e non solo di TizianaManiInpasta, e chi più ne ha, più ne metta!”, ospite anche del venerdì successivo. Sabato 1° giugno, tra associazioni del territorio e l’Associazione Culturale e Musicale “Delle Cese” in concerto, sarà la volta dell’attrice comica salentina Gegia. Domenica 2 giugno, Storie Del Vecchio Sud, Ciccio Riccio on air e Nandu Popu, storico leader e cantante della band Sud Sound System. Sabato 8 giugno la Galleria si riempirà con i Tamburellisti di Otranto – ospiti anche il giorno successivo – il tributo a Domenico Modugno a cura di Ruby Coletta, lo scrittore Fabio Mollica e l’attore comico Piero Ciakki. Il gran finale di domenica 9 giugno sarà, invece, nelle mani della nota attrice, conduttrice e modella Anna Falchi in compagnia di Party Zoo Salento.

Sapori della tradizione, persone spontanee e qualche piccolo segreto della nonna: ci sono tutti gli ingredienti per un appuntamento davvero imperdibile! Per iscriversi e avere maggiori informazioni basta chiamare il numero 3478791107. Un’ottima occasione per riscoprire gli antichi sapori della tradizione e, al contempo, dedicarsi allo shopping passando il tempo tra relax e divertimento.

Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro è possibile collegarsi al sito www.mesagne.gallerieauchan.it e alla pagina Facebook www.facebook.com/centrocommercialeauchanmesagne sempre aggiornata e ricca di contenuti.