Scapestro - live music al Posto 55

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Venerdì 12 Luglio Posto 55 presenta: Scapestro - Live Music. Fulvio Di Nocera, in arte Scapestro, nasce a Castellammare di Stabia (NA) nel 1978. Durante l’adolescenza si avvicina allo studio del basso elettrico, che lo porta negli anni successivi ad intraprendere esperienze live e in studio con diversi tra i più noti progetti napoletani e campani: tra questi Polina, Bisca, 24 Grana, Francesco Di Bella, Daniele Sepe, Pennelli di Vermeer, Songs for Ulan ed altri. Successivamente prosegue il suo percorso musicale dedicandosi allo studio del contrabbasso acustico, iniziando gli studi al Conservatorio di Salerno e conseguendo il diploma di II livello nell’ottobre del 2011.

La passione per la scrittura lo accompagna da sempre: negli ultimi anni decide di dare forma a questa sua inclinazione con lo pseudonimo di Scapestro.

Nell’estate del 2015 realizza il primo singolo “ Vado per un po’ ”con Nut Label e il videoclip dello stesso realizzato dal “Creacose” con la collaborazione di Denise Galdo.

A giugno 2018 esce per l’etichetta SoundFly con distribuzione SELF il suo disco di debutto “ Shurhùq “

A settembre 2018, in esclusiva per Repubblica TV , il nuovo videoclip “Sempre uguale” con la regia di Stefano Cormino.

Ad accompagnarlo in questo live Chiara Carnevale alle voci e alle percussioni e Antonella Bianco alla chitarra elettrica.