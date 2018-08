“Scopri la città con mamma e papà”: itinerari a misura di bambino nel centro storico di Ostuni

OSTUNI - Giovedì 23 agosto 2018 l’Associazione Culturale “Ar.Tur - Luoghi d’Arte e d’Accoglienza” invita le famiglie ospiti della città di Ostuni e i cittadini stessi a vivere in modo diverso la permanenza estiva nella straordinaria "città bianca", dedicando un pomeriggio da trascorrere tutto in famiglia, con il penultimo appuntamento di "Scopri la Città con Mamma e Papà". L'itinerario di questa settimana sarà "Racconti sussurrati dai vicoli".

Partendo alle ore 18:00 presso l'obelisco di Sant'Oronzo, i visitatori saranno condotti per i candidi vicoli del borgo antico, che diventeranno lo scenario ideale per far rivivere antichi giochi e parlare degli antichi mestieri e per riportare alla memoria usi e costumi ormai perduti nell'oblio dell'epoca contemporanea, ma ancora vivi nei ricordi del popolo ostunese. I genitori avranno l'occasione di riscoprire i giochi condivisi con i nonni; i bambini, cimentandosi nei passatempi dei loro coetanei delle epoche passate, scopriranno come sia possibile divertirsi usando solo la fantasia, tesoro prezioso di tutte le piccole generazioni.

Inoltre, il 24 agosto 2018, è prevista, in occasione delle feste patronali, la visita al Santuario di Sant'Oronzo, un luogo straordinario dove la ricca vegetazione della "selva" racconta ancora l'antica storia del Santo. Per la visita al Santuario si partirà alle ore 17, con mezzo proprio, dal parcheggio in via G. Pinto (Chiesa del Carmine).

L’Associazione Culturale “Ar.Tur. - Luoghi d’Arte e d’Accoglienza dedica ai più piccoli un pomeriggio da trascorrere in famiglia, con papà e mamma o con i nonni, per divertirsi insieme e scoprire le molteplici sfaccettature culturali, tradizionali, folkloristiche e culinarie di questa meravigliosa città.

Le visite guidate saranno a misura di bambino e dureranno circa 2 ore; alla fine del percorso tutti i bambini riceveranno un piccolo omaggio dell'Associazione.

Le visite guidate sono su prenotazione al numero: 347 5247152