"Senza memoria non c’è futuro": convegno sulle stragi di mafia

SAN PANCRAZIO SALENTINO - L'Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino organizza per venerdì, 20 luglio, alle ore 20.30 presso largo Castello, un convegno sulla legalità dal titolo "Senza memoria non c’è futuro: stragi di mafia".

Nel commemorare la morte del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia insieme agli uomini della scorta il 19 luglio 1992, appena 57 giorni dopo la morte del collega e amico il giudice Giovanni Falcone, l'Amministrazione comunale sente l'esigenza di ricordare tutti i grandi uomini che hanno dedicato la loro vita allo Stato e al popolo italiano, combattendo a viso aperto la mafia.

Presenzieranno all'evento Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, dott. Valerio Valenti, la dott.ssa Tilde Montinaro, sorella del caposcorta del giudice Falcone, Antonio Montinaro, scomparso insieme a lui nella strage di Capaci del 1992 e Don Raffaele Bruno referente dell'associazione Libera di Lecce. Ospiti della serata anche il gruppo teatrale Improvvisart di Lecce e il musicista Giulio Musca.

Assessore agli affari generali, Dott.ssa Rucco Raffaella: "Consapevoli del ruolo che le amministrazioni comunali hanno sul territorio in tema di lotta all'illegalità e alla criminalità organizzata, è di rilevante importanza per l'Ente promuovere iniziative che contrastino comportamenti illeciti e anticostituzionali. La memoria di tutti quei grandi uomini(politici, amministratori, magistrati, forze dell'ordine, giornalisti,sacerdoti, imprenditori e semplici cittadini) che hanno combattuto a viso aperto la mafia, le organizzazioni ad essa collaterali, rappresenta il punto di partenza per instillare anche nelle giovani generazioni il senso di giustizia e di rispetto delle leggi che rende il tessuto sociale integro e impermeabile a qualsiasi infiltrazione criminosa."

Sindaco, Dott. Salvatore Ripa : "Il Comune di san Pancrazio Salentino è da sempre attento alla tematica. Lo dimostrano, invero, anche gli innumerevoli progetti e manifestazioni organizzate sul tema della legalità che hanno coinvolto negli anni le scuole e l'intero tessuto sociale. Anche la stretta sinergia tra Amministrazione e Forze dell'Ordine locali rende ancora più tangibile il lavoro di deterrenza che ogni giorno si cerca di portare avanti per depauperare qualsiasi comportamento o attività illecita. Questo appuntamento, alla presenza di ospiti così autorevoli, rafforza ancor di più il messaggio di rifiuto di qualsiasi connivenza criminosa sul nostro bellissimo territorio, fatto di persone oneste".

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming da Radio STUDIO2 SPS.