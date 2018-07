Serata italiana al Guaranà: in consolle torna Diego dj

CAROVIGNO - Sabato sera tutto da ballare con le hit italiane al Guaranà di Torre Santa Sabina, a partire da questa sera (28 luglio 2018): in consolle, Diego dj. A mezzanotte bicchieri in alto per brindare e festeggiare il compleanno del dee-jay di Brindisi che torna al Guaranà a distanza di un anno, per dare il via alla stagione estiva, versione 2018.

L'ingresso è gratuito. La serata avrà inizio alle 23 per proseguire sino all'alba, con le hit rigorosamente italiane che hanno fatto la storia della musica tutta da ballare, sino ai successi più recenti, protagonisti delle radio.

Il sabato italiano tornerà il prossimo 4 agosto e poi tutti i sabato sino alla fine della stagione estiva. Sempre con inizio alle 23 ed ingresso gratuito. Per informazioni è possibile contattare la direzione del Guaranà Wonder Club.

Gallery