Notte di San Lorenzo e altri incontri con le stelle a Torre Guaceto

La cooperativa Thalassia organizza un minifestival sulle stelle nella Riserva di Torre Guaceto. Tre serate tra miti, racconti e scoperta del cielo notturno. Passeggiate dalle le stelle fino allo spazio più profondo, tra gli astri cadenti che illuminano i cieli d'agosto con il loro istante di luce, accompagnati alla scoperta del cielo e delle sue curiosità dall'astrofilo Cosimo Galasso, che aiuterà ad unire i punti luminosi del cielo e di scoprirne le storie e le leggende.

10 Agosto: Stelle! La notte di San Lorenzo a Torre Guaceto - Un viaggio intenso nel tempo e nello spazio pur rimanendo fermi ad osservare il cielo nella magica atmosfera della Riserva di Torre Guaceto. Incontro nella suggestiva cornice del lido Boa Gialla di Apani, luogo magico a sud della Torre di Guaceto, accogliente e rilassante di giorno, suggestivo e confortevole al calar del sole. Cammineremo in silenzio, al buio, nel rispetto pieno dello spazio che ci ospita, in armonia con le canne che si muovono al vento leggero e col mare che riflette il cielo (Evento Facebook https://goo.gl/tGwTbk).

11 Agosto: Stelle! Miti e leggende del cielo a Torre Guaceto - Incontro presso Porto Guaceto Agri - Beach e da lì, con una suggestiva passeggiata, si raggiungerà un luogo magico dove ammirare al meglio il cielo stellato. Dal racconto all'astronomia, si rivivranno i miti legati alle stelle, passando da Andromeda a Cassiopea, fino al Grande Carro e alla Lira per poi fare un viaggio sui pianeti dell'ellittica Celeste. Anche in questa migrazione cosmica e mitologica ci saranno l'astrofilo Cosimo Galasso insieme alla melodia e alla voce di Noemi Greco e Umberto Antelmi (Evento Facebook https://goo.gl/ncx5fU).

12 Agosto: Stelle! Le Valigie dei fili invisibili – Special Night - Fili invisibili tra gli astri ed il mare. Un percorso fatto di racconto, poesia, magia. La Notte della riserva di Guaceto si apre magica a coloro che hanno orecchie buone per ascoltare e passi lievi, adatti ad attraversare il canneto e le spiagge, fino a raggiungere l’ombra della torre illuminata dalla volta celeste. Vivremo l'esperienza del silenzio quieto della riserva accompagnati dalle voci narranti che ci accompagneranno ad aprire gli occhi dell’anima fino a comprendere fino in fondo i fili invisibili intorno a noi (Evento Facebook https://goo.gl/Nt33m2).

Il costo per ognuna delle attività è di 15 euro per gli adulti e di 12 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per ognuna delle serate il numero di posti è limitato e su prenotazione obbligatoria. Si consiglia di visionare i singoli eventi facebook per avere maggiori informazioni, anche sulle modalità di prenotazione. Contatti Cooperativa Thalassia per Info&Prenotazioni: Tel: +39 331 92 77 579 Mail: info@cooperativathalassia.it Facebook: https://www.facebook.com/ThalassiaCoop/