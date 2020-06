Settimana di incontri imperdibili con Ciccio Riccio

Questa settimana su CiccioRiccio una serie di incontri imperdibili. Si parte martedi 23 giugno alle 13.15 con I Legno, supereroi mascherati dell'indie italiano che presenteranno "Instagrammare" feat. I Rovere, per l'estate 2020; mercoledi 24 giugno alle 13.15 Le Vibrazioni, Francesco Sarcina front man presenterà la nuova "Per fare l'amore”, giovedi 25, sempre in diretta alle 13.15 Emanuele Aloia con la sua Il bacio di klimt, viral song su Tik Tok che ha ispirato tanti video romantici ai fanatici della piattaforma social; venerdi alle 14.15 Comete, alias Eugenio Campagna, già passato per XFactor, uno dei nuovi cantautori italiani più promettenti. Alle 15.30 venerdi 26 giugno, esplode l'estate con la presentazione del tormentone di questa stagione, Karaoke, con i Boom da bash e Alessandra Amoroso, incontrati da Marcello Biscosi. Una settimana di grandi emozioni vi aspetta su CiccioRiccio e sul canale 882 del digitale terrestre.

