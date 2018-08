Lutto nazionale: slitta a domenica il concerto di Roy Paci & Aretuska

BRINDISI - Il Comune di Brindisi si unisce alla giornata di lutto nazionale che è stata proclamata per sabato 18 agosto quando, a Genova, si celebreranno i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il concerto di Roy Paci & Aretuska, in programma sabato per la rassegna estiva «La Bella Stagione», promossa dall’Amministrazione comunale, è stato rimandato a domenica 19 agosto, con inizio alle ore 21, sempre in piazza Santa Teresa.

"In un momento così drammatico per il nostro Paese - ha detto il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi - dovere delle istituzioni è fare fronte comune e porsi al fianco della comunità di Genova. La nostra Città partecipa al lutto nazionale per il tragico evento che ha colpito il capoluogo ligure. Abbiamo ritenuto di disporre il rinvio del concerto di sabato al giorno successivo e per questo ringrazio, a nome dell’Amministrazione, Roy Paci per la sensibilità mostrata e Carmelo Grassi per la prontezza con la quale ha provveduto a definire una nuova data per lo spettacolo"

Dunque, Brindisi si ferma per esprimere cordoglio per le vittime e vicinanza ai loro familiari e a coloro che continuano a lavorare per portare soccorso e aiuto.