“Sotto il segno della bilancia”: il "buon Fabio" presenta il suo libro

Sarà Fabio De Nunzio, famoso volto della tv, già inviato di Striscia la notizia il protagonista del prossimo appuntamento targato Brindisi 4.0.

Sabato 26 maggio 2018 all’interno dei locali dell’ex Convento di Santa Chiara nei pressi del Duomo di Brindisi cuore del centro storico del Capoluogo Adriatico, a partire dalle ore 17:30, il “Buon Fabio” dialogherà con il giornalista brindisino Nico Lorusso per presentare il suo libro “Sotto il segno della bilancia” (Edizioni Imprimatur) scritto a quattro mani con Vittorio Graziosi. Nel corso della presentazione interverrà anche la Dott.ssa MariaPia Scalzo, naturopata e ricercatrice.



Fabio De Nunzio, reduce da un lungo tour di presentazione della nuova edizione di Sotto il segno della bilancia che lo ha portato in numerose città italiane passando dalla tv, con la partecipazione in diverse trasmissioni Rai, fino all’approdo dell’opera in Camera dei Deputati lo scorso 16 maggio per una speciale presentazione, arriva nel capoluogo adriatico, tra l’altro sua città natale, per un incontro fortemente voluto dall’associazione Brindisi4.0



La presentazione di Sotto il segno della bilancia giunto alla terza edizione, dato che le precedenti due edizioni (copertina bianca e copertina blu) sono andate a ruba, non è la semplice illustrazione di una opera letteraria fine a se stessa ma una più profonda espressione di ciò che provano e vivono alcune persone, nella loro vita a contatto con un problema come quello dell’obesità.

Parliamo di un libro che più di ogni altro, ha dato voce ai problemi della gente svelando l’anima delicata dei diversamente magri. Un testo che racconta di come l’obesità sia non solo un problema di salute ma oggetto di discriminazione in questa società e lo fa con toni leggeri e romantici, rappresentando la voce di chi la soffre, sulla traccia della vita di Fabio de Nunzio che grazie a quest’opera è stato insignito del titolo di “Cavaliere della Pace” in una cerimonia ufficiale ad Assisi.



Un libro che raccoglie il meritato successo, ha nel percorso della vita, la possibilità di arricchirsi dell’emozione dei suoi lettori. Diventa vivo e segue il suo destino al di là della volontà dei suoi autori. E sempre, questa alchimia stupisce. Non si è sottratto a questo paradigma neanche “Sotto il segno della bilancia”, ora che anche la seconda edizione è terminata.



Numerosi i riconoscimenti ottenuti: premi da “Amici del Corinaldesi”, “Città di Filottrano”, Associazione “Metoxè” Lecce, “Città di S.Marina” (Sa), “Città di Carovigno”, concorso letterario “Progetti di Armonie” in Sicilia e il "Premio letterario Internazionale Città di Cattolica” oscar della letteratura in Italia. Riconoscimento “Palinuro”.