"Sotto un mare di stelle" osservazione astronomica al porticciolo turistico

BRINDISI - Tornano le Stelle nella suggestiva cornice del Porticciolo Turistico di Brindisi. Sabato 18 agosto dalle ore 20.30 si svolgerà l'evento "Sotto un Mare di Stelle" promosso dal Marina di Brindisi Club in collaborazione con la Nuova Associazione Studi Astronomici di Brindisi e con SpaceLab Salento.

Con alcuni telescopi messi a disposizione dalle due associazioni, i partecipanti saranno guidati in un tour celeste che toccherà la Luna, Marte, Giove, Saturno, le costellazioni del cielo estivo ed alcune principali nebulose visibili d'estate.

Inoltre, verrà allestita una mostra fotografica di oggetti celesti ripresi con strumenti amatoriali. Gli astrofili presenti illustreranno le caratteristiche degli oggetti osservati al telescopio e saranno a disposizione per chiarimenti anche di natura tecnica.

Ingresso libero

Non perdete l'occasione di trascorrere un sabato sera tra le meraviglie dell'universo.