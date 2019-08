“Tu Si Che Sai": lo show di "Mandrake e socio" in piazza a Mesagne

Giovedì 8 Agosto, a Mesagne, in Piazza Orsini del Balzo, dalle 21.00, va in scena uno degli spettacoli più attesi dell’ Estate. In un unica grande serata, ci sarà lo show dell’ Instagram star “Mandrake” che insieme al suo “Socio” porteranno sul palco i talenti più inespressi della nazione, con lo spettacolo: “Tu Si Che Sai”.

Aspiranti imitatori, cantanti, comici, tutti coordinati da “Mandrake & Socio” appunto, e giudicati da una giuria d’eccezione, composta da: Giacomino (storico organizzatore della Corrida), Il Sindaco (Giovanni, personaggio iconico di Mesagne), e Nonna ‘certa (la mitica nonna del video parodia di “Mambo Salentino” dei Boomdabash, "Nonna Salentina” di Mandrake & Socio). Ci sarà anche un giurato di “qualità”: Alvaro Soler, alias Albano, alias Pasquale Zonno, mitico e poliedrico trasformista salentino.

Insieme a loro, tanti altri personaggi iconici del mondo di “Mandrake & Socio”, e ospiti a sorpresa….

A seguire si ballerà, e ci si scatenerà con il “Party Time live” di Ciccio Riccio, con Roby S, Andrea Sabato, Ciccio Dj e Ignazio Deg, che si esibirà anche nel suo ultimo singolo “Viento nel Viento”. Ingresso libero. E’ un evento dell’ Amministrazione Comunale di Mesagne.